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محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:36 م
محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر رالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

من ناحيه اخرى اجرى اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة سمنود لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرار الحظر، رافقه المحاسب محمد متولي رئيس مدينة سمنود.

 وتفقد السكرتير العام للمحافظة اعمال حملة النظافة بشوارع المدينة، واثني على انتشار عمال النظافة فى الشوارع ورفع تراكمات القمامة والاتربة من جانبي الطريق.

 كما تفقد السكرتير العام للمحافظة كورنيش سمنود على نهر النيل فرع دمياط، ومدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بعد غلق الكورنيش والحدائق والمتنزهات طوال الإسبوع الجاري.

 كما تفقد السكرتير العام حملة النظافة ورفع القمامة بقرية  محلة زياد وخلال الجولة قام رئيس المدينة بغلق وتشميع محل اخشاب ومحل لبيع المحمول لمخالفتهم قرار الحظر.

 وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أجرى جولة مفاجئة بشوارع مدينة سمنود، رافقه محمد متولى رئيس مدينة سمنود، لمتابعة مدى تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق والمتنزهات خلال ايام العيد، وسير العمل داخل المخابز.

 وبدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش سمنود، وأثنى على التزام المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، والتزام الجلوس فى منازلهم، خلال فترة العيد، كما تفقد محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع سمنود لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع بمشاركة جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية.

 

 


 

 


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