محافظ الغربية: عقوبة تصل لـ20 ألف جنيه لحرق مخلفات القمامة بالشوارع

الغربية عادل ضرة

شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها .

وأشار محافظ الغربية، إلى معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

وأكد المحافظ، تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفى المحليات لرصد أى مخالفات تتم فى مجال إلقاء المخلفات على المجارى المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفورى للمخالفين، تنفيذا لقرار مجلس المحافظين رقم 8 لسنة 2019 .

من ناحية أخرى شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازى بمشاركة معدات جهاز النظافه بمجلس المدينة والوحده المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش.

كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبري، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وإشغال حى أول وثان المحلة .