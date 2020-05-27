اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: عقوبة تصل لـ20 ألف جنيه لحرق مخلفات القمامة بالشوارع

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:51 م
محافظ الغربية: عقوبة تصل لـ20 ألف جنيه لحرق مخلفات القمامة بالشوارع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها .

وأشار محافظ الغربية، إلى معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن: "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

وأكد المحافظ، تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفى المحليات لرصد أى مخالفات تتم فى مجال إلقاء المخلفات على المجارى المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفورى للمخالفين، تنفيذا لقرار مجلس المحافظين رقم 8 لسنة 2019 .

من ناحية أخرى شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازى بمشاركة معدات جهاز النظافه بمجلس المدينة والوحده المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش.

كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبري، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وإشغال حى أول وثان المحلة .

 


اخبار عاجله

محافظ الغربية

مصارف الغربية

رؤساء المدن بالغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة