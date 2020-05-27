اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: لم نرصد أى تعديات على الأرضى الزراعية أيام عيد الفطر

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 ص
محافظ الشرقية: لم نرصد أى تعديات على الأرضى الزراعية أيام عيد الفطر الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إننا نمر بمرحلة هامة جدا فيما يخص فيروس كورونا من حيث تزايد عدد الإصابات، وأن المرحلة الحالية مقلقة فكان إتخاذ إجراءت مشددة مع المخالفين أو من يستغلوا إنشغال الدولة في مواجهة هذ الفيروس للبناء علي الأراضي الزراعي.

وأضاف " غراب" في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الأجهزة التنفيذية مجالس المدن ومديرية الزراعة لم ترصد من أول أيام العيد وحتي الآن أي تعديات علي الرقعة الزراعية، موضحا أن ذلك يرجع إلي خوف المواطنين وخاصة بعد إحالة عدد من المخالفين والمتعدين علي الرقعة الزراعية إلي النيابة، وذلك تسبب في تراجع البناء علي الرقعة الزراعية.

وأشار محافظ الشرقية: أن عدد حالات مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية أثناء فترة الحظر، وحتي 14 أبريل 2020 بلغت 521 حالة علي مساحة 13 فدان وقيراطين تم الإزالة بنسبة 70%، ما بين إزالة 79  حالة بمركز الزقازيق و15 بمركز ههيا و60 بمركز منيا القمح و16 بمركز أبوكبير، و88 بفاقوس و39 بالحسينية و5 بمركز ديرب نجم، و159 بلبيس و3 بمركز منشأة أبوعمر و31 بكفر صقر و20 بمركز أبوحماد و2 بالقرين و3 بمركز أولاد صقر وحالة بمركز الإبراهيمية، حيث إلتزم المواطنين في الفترة الأخيرة بعد علمهم بإحالة المخالفات إلي النيابة.

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

اخبار الشرقية

التعديات علي الرقعة الزراعية

محافظ الشرقية

عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة