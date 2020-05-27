محافظ الشرقية: لم نرصد أى تعديات على الأرضى الزراعية أيام عيد الفطر

وأضاف " غراب" في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الأجهزة التنفيذية مجالس المدن ومديرية الزراعة لم ترصد من أول أيام العيد وحتي الآن أي تعديات علي الرقعة الزراعية، موضحا أن ذلك يرجع إلي خوف المواطنين وخاصة بعد إحالة عدد من المخالفين والمتعدين علي الرقعة الزراعية إلي النيابة، وذلك تسبب في تراجع البناء علي الرقعة الزراعية.

وأشار محافظ الشرقية: أن عدد حالات مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية أثناء فترة الحظر، وحتي 14 أبريل 2020 بلغت 521 حالة علي مساحة 13 فدان وقيراطين تم الإزالة بنسبة 70%، ما بين إزالة 79 حالة بمركز الزقازيق و15 بمركز ههيا و60 بمركز منيا القمح و16 بمركز أبوكبير، و88 بفاقوس و39 بالحسينية و5 بمركز ديرب نجم، و159 بلبيس و3 بمركز منشأة أبوعمر و31 بكفر صقر و20 بمركز أبوحماد و2 بالقرين و3 بمركز أولاد صقر وحالة بمركز الإبراهيمية، حيث إلتزم المواطنين في الفترة الأخيرة بعد علمهم بإحالة المخالفات إلي النيابة.