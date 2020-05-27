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محافظ الشرقية: غلق 131 قاعة أفراح ولم نرصد مخالفة تجمعات فى أيام عيد الفطر

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:00 ص
محافظ الشرقية: غلق 131 قاعة أفراح ولم نرصد مخالفة تجمعات فى أيام عيد الفطر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن شكلت لجان متابعة بالوحدات المحلية والقرى لرصد أى مخالفات لإقامة أفراح وتجمعات للأهالى بها، لإتخاذ إجراءات قانونية نحوهم.

وأضاف محافظ الشرقية فى تصرح خاص لـ"اليوم السابع"، منذ أول أيام العيد وحتى ظهر اليوم، لم ترصد الأجهزة أى مخالفات في هذا الشأن.

وأكد "غراب" أنه سبق وقام بجولة بنفسه لمتابعة إجراءت الحظر بالقرى وضبط مخالفة بقريتى الشوبك والشبانات دائرة مركز الزقازيق، وهي إقامة عزاء وإقامة ليلة رمضانية حضرها خمس قراء وتم إحياء الليلة وشارك فيها عدد كبير من الأهالي بالقرية، مما دفعه إلي مخاطبة اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لإتخاذ إجراءات قانونية نحو عمدة القرتين، كما خاطبه بضروة التنبيه علي العمد بالقري بإتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر وإتخاذ إجراء معه.

وأوضح المحافظ، أنه سبق وقام في وقت سابق بغلق 131 قاعة أفراح لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزارء وفتح القاعات وإقامة الأفراح بها وقت الحظر.


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