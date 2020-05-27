اليوم السابع
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محافظ الشرقية: استمرار أعمال التعقيم بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:33 م
محافظ الشرقية: استمرار أعمال التعقيم بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية جانب من اجتماع محافظ الشرقية
الشرقية ايمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع الدكتور هشام مسعود وكيل  وزارة الصحة والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية طب الزقازيق والدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة  لمجابهة ومحاصرة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة تحويل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس للمستشفيات .

واستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، مع المتابعة الدائمة والمستمرة للمخالطين للحالات المصابة والخاضعين لإجراءات العزل المنزلى، وذلك للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه .

وتطرق الإجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها.

وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

 

 

 


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