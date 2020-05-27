محافظ الجيزة: رفع 30 ألف طن مخلفات من شوارع الأحياء خلال عيد الفطر

شهدت اجازة عيد الفطر المبارك مجهودات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع 30 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك. موضحا أنه تم رفع كمية كبيرة من المخلفات خلال العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق و امبابة و بولاق الدكرور و العمرانية والهرم و جنوب الجيزة لرفع أي مخلفات أولًا بأول على مدار اليوم.

وأضاف راشد، أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمــع القمامة بشبرامنت، وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم.

لافتا إلى أنه تم استغلال ساعات حظر التجوال في تنفيذ أعمال الكنس والتجريد ورفع الاتربة من الشوارع والمحاور الرئيسية اضافه الي القيام بأعمال الرش والتطهير للعديد من القطاعات والمناطق لمجابهه تفشي فيروس كورونا .

وأشار راشد إلى أنه تم رفع كميات من المخلفات مماثلة من المراكز والمدن خلال العيد، مشددا علي متابعة أعمال رفع المخلفات علي مدار اليوم دون اي تقصير .

وفي نفس الإطار أشار محافظ الجيزة إلى أن منطقة بشتيل قد شهدت أمس اكبر حملات تطهير وتعقيم وذلك بشوارع احمد حسين و المزرعة و مجمع المدارس و الحرية و المدينة المنورة و الأوقاف و المعهد الديني و السوق و المزلقان و الستة من الجمعية الزراعية وذلك كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.