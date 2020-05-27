محافظ أسيوط: تنفيذ 25 حالة إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضى فى 24 ساعة

أسيوط – هيثم البدرى – ضحى صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، وأراضى أملاك الدولة ، ومخالفات البناء ، وفقا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والاحياء اليومية بمراكز المحافظة ، تمكنت اليوم من تنفيذ 25 حالة إزالة معلناً استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع حفاظاً على حق الدولة وهيبتها .

وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات ، وخاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف ، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم ، أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الأزالة .

حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال ، حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب ، وحملات مراكز الجنوب ، تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة ، وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ، وتستهدف إزالة بعض مخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية .

حيث ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح ، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ، كما ترأس اللواء هشام الطويل رئيس مركز اسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على اراضى زراعية بقرية بنى حسين وقرية المطيعة ، كما ترأس يسرى كامل رئيس مركز أبوتيج حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات بقرى المركز .

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية ، وتضم فى عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضى بالإدارة الزراعية ومسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضى بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ، ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدى على الرقعة الزراعية أو إقامة المبانى المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالغلق تام لكافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ، ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن وفض الاسواق بجميع القرى والمراكز واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لعدم السماح بأى شكل من الأشكال لأى تجمع من المواطنين بمناسبة اجازة عيد الفطر ، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " .

وأوضح محافظ أسيوط ، أنه تم تشكيل لجان متابعة بصفة يومية تحت إشراف رؤساء المراكز ونوابهم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة ، والتنسيق والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لضمان الالتزام ورصد اية مخالفات ، مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى ، بجانب الاستمرار فى تنفيذ خطة المحافظة فى مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية خاصة الصحية وتطهير بعض الشوارع والقرى فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، لافتا الى فض بعض الاسواق المؤقتة بقرية بنى قرة بمركز القوصية قبل تجميع المواطنين وتم مناشدة المواطنين بعدم اقامة اية اسواق تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حفاظاً على صحتهم .

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الدولة التى لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، لافتا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.



أعمال تطهير ورش شوارع المحافظة



اعمال تطهير ورش شوارع المحافظة



الالتزام بقرارات الحظر



الالتزام بقرارات الحظر



الالتزام بقرارات الحظر



الالتزام بقرارات الحظر



الالتزام بقرارات الحظر



الالتزام بقرارات الحظر



حملات ازالات باسيوط



حملات ازالات باسيوط



حملات ازالات باسيوط



حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط



حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط



حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط



حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بحي غرب



محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بحي غرب