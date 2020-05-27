مجلس مدينة العريش يجهز لتنفيذ حملة إزالة للإشغالات بالشوارع العامة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش اليوم، التجهيز لحملة إزالة للإشغالات بالشوارع العامة، وأفاد بيان مجلس مدينة العريش، أن ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، طالب المواطنين الصادر ضدهم قرارات إزالة ونفذت، الالتزام بخط التنظيم والترخيص الصادر له وعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.

وأشار رئيس مدينة العريش، أن من يعود للمخالفة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهى الإحالة إلى النيابة العسكرية، وعليه سوف يكون هناك متابعة لما تم من أعمال إزالة مسبقة سواء مبانى أسوار أكشاك مساحات، وزيادة تندات وبروزات وغيرها، وعندها سوف تتخذ الإجراءات.

كما طالب رئيس مدينة العريش الباعة الجائلين وشاغلى الأرصفة، والأماكن العامة والميادين من رفع كافة الإشغالات من الشارع العام، وكذا الأرصفة والمخيمات حرصا على ممتلكاتهم حيث.

وأوضح مجلس مدينة العريش فى بيانه، انه يتم الآن التجهيز لحملة إزالة جميع الإشغالات بالشوارع العامة داخل مدينة العريش وضواحيها، ومصادرة كافة المنقولات والتعديات ولا يتم استرداد أى من المضبوطات المخالفة، لعودة الانضباط والنظام والحياة الطبيعية للشارع وللمواطن.

وتطبق الشروط والأحكام على تندات المحلات العامة والخاصة، وتفعيل القانون على المخالفين، وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش، إطلاق حملة لتحرير مخالفات لمن يتبين إهدارهم للمياه.

وأوضح مجلس المدينة فى بيان له، أنه بناء على تعليمات ماجد محمد رئيس المدينة، تم التنبيه على الأهالى بعدم إهدار المياه عن طريق المزرايب بعد تعدد الملاحظات من ذلك.

وأنه سيتم تحرير محاضر إهمال وإهدار للمياه وتكليف كل رئيس حى بالمتابعة والمرور من موظفين فى الحى أثناء الضخ ويحرر محاضر مخالفات وغرامات مباشرة وفورية اعتبارا من اليوم السبت فى المناطق التى سيتم الضخ فيها.