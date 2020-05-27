لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

كتب محمود طه حسين

كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة يرغبون فى تقسيم العام الدراسى إلى سنوات يؤدى الطالب الامتحان فى بعض المواد هذا العام ويقوم بتأجيل بعضها للعام الدراسى المقبل، لأسباب متعددة أبرزها الخوف من كورونا وأيضا عدم قدرة الطالب على الإلمام بالمواد أو أسباب صحية أو ظروف اجتماعية، "اليوم السابع" يقدم فى 9 معلومات خطوات آلية تأجيل الامتحان لسنوات مقبلة.

ـ سيتم ملء استمارة التقدم للامتحان فى وقتها.

ـ يؤدى الطالب الامتحان فى المواد التى يرغب فيها فقط.

ـ يترك الطالب المواد الأخرى ليؤديها العام المقبل.

ـ يستفيد الطالب من الدرجة كاملة العام المقبل.

ـ يؤدى الطالب الامتحان العام التالى فى المواد التى رسب فيها فقط.

ـ للطالب حق تقسيم العام الدراسى لأكثر من عام حيث يستفيد من 4 فرص.

ـ حال دخول الطالب للمرة الثانية سوف يوقع على إقرار رسوب أثناء ملء الاستمارة.

ـ الطالب عقب ادائه امتحان المواد التى يرغب فيها عليه ترك باقى المواد بعدم دخول لجنة الامتحان.

ـ الطالب الباقى للإعادة فى مواد بعينها دون تأجيل سوف يختبر فيها فقط.

ـ التأجيل بسبب كورونا أو ظرف قهرى يجعل الطالب يستفيد من الدرجة كاملة وأيضا عدم احتساب العام الحالى سنة تقدم للامتحان.