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لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:30 ص
لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟ ، وهل يجب التتابع في صيام الست من شوال ؟، سؤالين أجابت عنهما لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة عن السؤال الأول كالآتى:
 
الجواب لابد من التفرقة بين حالتين:
 
الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل .
 
الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان .
 
ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984).
 
أما السؤال الثانى هل يجب التتابع في صيام الست من شوال ؟ ، قالت اللجنة لا يُشترط التتابع فيها ، فلو صامها متفرقة أو متتابعة بعد يوم العيد فلا بأس بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتبعهُ بست من شوال) فجعل شوالاً كله محلاً لصومها، ولم يخصص بعضه من بعض، ولو اختص ذلك ببعضه لقال: (ستاً من أول شوال أو من آخر شوال) وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لكن كلما بادر كان أفضل ، قال الله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) ، وقال : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ، وقال موسى عليه السلام : ( وعجلت إليك رب لترضى ). 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

اخبار مصر

صيام الست من شوال

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