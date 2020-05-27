لبنان: إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات مع ضوابط وقائية من كورونا

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قررت السلطات اللبنانية إعادة فتح المساجد بصورة كُلية في عموم البلاد لأداء الصلوات الخمس جماعة وكذلك صلاة الجمعة وذلك ابتداء من بعد غد، مع فرض مجموعة من التدابير الوقائية والصحية منعا لانتشار وباء كورونا.

وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان - في بيان لها اليوم - أن إعادة فتح المساجد جاء بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، داعية المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة، مع ترك تقدير الموقف للدوائر المختصة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا في ما يتعلق بإقامة صلوات الجماعة في مساجدها.

وحددت المديرية مجموعة من الضوابط والشروط الصحية الواجب اعتمادها حتى يُمكن أداء الصلوات في المساجد، وتتمثل في أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد وإجراء تعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجاة صلاة خاصة بكل فرد.

وأُغلقت المساجد والكنائس في عموم لبنان منذ شهر مارس الماضي بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.