لأول مرة.. تويتر يصف تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة

لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".





There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».

وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريدهذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر" .

وأكد روزبورو أن هذا يمثل أول الحالات التى وصف فيها تويتر أي تغريدة ترامب بأنها مضللة.





ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حتى الأن.