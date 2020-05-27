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لأول مرة.. تويتر يصف تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:15 ص
لأول مرة.. تويتر يصف تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة ترامب
كتب محمد جمال

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لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".
 
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وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».
 
وقال متحدّث باسم تويتر في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريدهذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلنّا عنه في وقت سابق من هذا الشهر" .
 
وأكد روزبورو أن هذا يمثل أول الحالات التى وصف فيها تويتر أي تغريدة ترامب بأنها مضللة.
 
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ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حتى الأن.
 

يذكرأن، شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على عدم إمكانية إجراء الانتخابات عبر البريد، محذرا من إمكانية تزويرها قائلا :"  أكبر انتخابات مزورة في التاريخ".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى ستكونعلى موقع "تويتر": "لا يمكن للولايات المتحدة إجراء الانتخابات عبر البريد، ستكون أكبر انتخابات مزورة في التاريخ، إذ يمكن طباعة آلاف بطاقات الاقتراع المزيفة، وإجبار الناس على التوقيع، البعض يحاول استغلال كوفيد لدعم هذا الغش".

 


ترامب

دونالد ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

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