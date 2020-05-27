لأطباء الأسنان.. 3 طرق للإبلاغ عن إصابتك بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للابلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الاتية:

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 *

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : إشتباه / إيجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 *

ويتم إرسال البيانات الاتية :

- الإسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : إشتباه / إيجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

3- وزارة الصحة 01204854721 *

ويتم إرسال البيانات الاتية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوي او الاستفسار

من ناحية أخرى، كان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" عن فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020، بالإضافة إلى زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.