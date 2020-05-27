اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا: المديرة التنفيذية لـ"هواوى" تخسر قضية تسليمها للولايات المتحدة

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:42 م
كندا: المديرة التنفيذية لـ"هواوى" تخسر قضية تسليمها للولايات المتحدة منج وان تشو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خسرت المسؤولة التنفيذية لشركة هواوي الصينية، منج وان تشو، اليوم الأربعاء، قضية تسليمها إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت قاضية بالمحكمة العليا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية أن إجراءات تسليمها يجب أن تستمر.

وفي قرار منتظر على نطاق واسع بشأن ما يسمى "التجريم المزدوج"، قالت القاضية، هيذر هولمز، إن الجريمة التي تتهم بها النيابة الأمريكية "منج" تعتبر جريمة إذا وقعت في كندا.

وتواجه المدير المالي لشركة عملاق الاتصالات البالغة من العمر 48 عاما اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة بزعم خداع البنوك في انتهاك محتمل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

وفي حكم من 23 صفحة صدر اليوم الأربعاء، قالت هولمز إن جوهر جريمة "منج" هو الاحتيال. وحقيقة أن كندا ليس لديها نفس العقوبات الاقتصادية ضد إيران مثل الولايات المتحدة لن توقف محاكمة شخص في كندا عن نفس الجريمة. وكتبت هولمز في قرارها "قانون الاحتيال الكندي يتجاوز الحدود الدولية".

ومن جانبه، علق وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب-شامبين، على القرار قائلا: "يعمل القضاء الكندي بشكل مستقل، وكان قرار اليوم بشأن التجريم المزدوج في عملية تسليم منج وان تشو قرارا مستقلا من المحكمة العليا في بريتش كولومبيا". "هذا القرار ليس سوى مكون واحد في عملية قانونية متعددة الخطوات. ستواصل حكومة كندا الشفافية في عملية تسليم منج. سنستمر في متابعة المشاركة المبدئية مع الصين لمعالجة خلافاتنا الثنائية والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الدولتين بشكل واسع، وأعقبه اعتقال المواطنين الكنديين مايكل كوفريج، ومايكل سبافور.  


كندا

هواوى

منج وان تشو

الولايات المتحده

شركه هواوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة