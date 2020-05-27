اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 01:51 م
خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:52 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 4 مواطنين فلسطينيين ، ونفذت عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سياحية فى عدة محافظات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منتجعا في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس ، ومنشأة سياحية قيد الإنشاء في بلدة سبسطية شمالها، وهدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فروش بيت دجن، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من ثلاث غرف، بحجة عدم الترخيص،كما أغلقت قوات الاحتلال، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس .
وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال ثلاث غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب المدينة،حيث هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.
و أضافت أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم ثلاث خيم سكنية، في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل ،كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من بسطات خضروات في الأغوار الشمالية . 
كما قامت قوات الاحتلال في القدس المحتلة بأجبار عائلة على هدم أجزاء من منزلها ذاتيا، بحجة عدم الترخيص.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

إسرائيل

الصفة الغربية

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