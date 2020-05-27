قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من أبرز التشريعات التى تهدف لتوفير مظلة وحماية للفلاح، كما يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بقطاع الزراعة، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل قطاع هام وحيوي من قطاعات الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية يبدا من خلال توفير كافة الدعم المادي والمعنوى، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول مشروع القانون:

• المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع .

• توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.

• وضع ضوابط وإجراءات وممارسات العمل النقابي الصحيح.

• توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة.

• توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني.