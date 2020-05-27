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قرار جمهوري بتعيين حاتم رشاد بوظيفة معاون للنيابة العامة

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:21 م
قرار جمهوري بتعيين حاتم رشاد بوظيفة معاون للنيابة العامة حاتم رشاد - معاون للنيابة العامة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 235 لسنة 2020 بتعيين حاتم رشاد محمد حسن دفعة 2016 فى وظيفة معاون بالنيابة العامة ، وذلك ضمن تعين دفعة شملت 417 معاونا للنيابة العامة وكذلك تعيين مندوبين بمجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة   .

 

ونشرت الجريدة الرسمية مجموعة كبيرة من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة

 
 
كما تضمنت القرارات تعيين معاونين للنيابة الإدارية، وتعيينات بمحاكم الاستئناف، كما شملت تعيين بعض القضاة للعمل بالنيابة العامة لدي محكمة النقض طوال الوقت لمدة سنة.
 
 
وتضمنت القرارات تعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وترقية رئيس نيابة إدارية إلي درجة وكيل عام.

 


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