اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:33 م
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فيديو.. نائب رئيس البنك الدولي يكشف عن مساعدات ضخمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:05 م
فيديو.. نائب رئيس البنك الدولي يكشف عن مساعدات ضخمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج نئب رئيس البنك الدولى
هند المغربي

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قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مقطع فيديو إن الأزمات ليست جديدة على المنطقة، لافتا إلى أن البنك الدولي يعمل لتحقيق الاستجابة السريعة وتقديم التمويل لمساندة بلدان المنطقة.

وأضاف بلحاج في كلمته "أننا نري الصراعات والتوترات والعنف في ليبيا واليمن وسوريا والعراق بالإضافة إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع تفشي فيروس كورونا واجتياح الجراد للمنطقة "

 

وكشف بلحاج أنه "بحلول 30 يونيو القادم يكون البنك قدم 670 مليون دولار تقريبا بما فى ذلك الأموال جديدة التي تم تخصيصها للاستجابة الصحية الفورية " موضحا انه تم بالفعل توفير أجهزة تنفس صناعي واسرة عناية مركزة وأجهزة مراقبه قلب والأجهزة المتنقلة وأجهزة اشعة ووقاية شخصية في الدول مثل جيبوتي والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن ، لافتا الى انه تم تدريب العاملين الصحيين على الوقاية ومكافحة العدوى مشيرا الى انه سيتم تقديم الاستجابة السريعة من خلال المشروعات الجارية في تونس ولبنان والعراق

ولفت بلحاج أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومات وكذلك وكالات الأمم المتحدة والصحة العالمية لمساعدة البلدان في إدارة الازمة مؤكدا أن البنك يستهدف أيضا ملايين اللاجئين السوريين من خلال مؤسسات التمويل الدولية


البنك الدولي

الشرق الأوسط

شمال افريقيا

الأمم المتحدة

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