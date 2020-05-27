اليوم السابع
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فوائد تناول البصل لصحة جسمك ومناعتك

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:00 ص
فوائد تناول البصل لصحة جسمك ومناعتك البصل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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البصل واحد من أبرز أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم الجهاز المناعى، حيث يحتوى البصل على كربوهيدرات، دهون، وألياف، بروتين،كوليسترول ، سكر، فيتامين ج، فيتامين ب، مغنسيوم"، وغيرها من الفيتامينات الاخرى الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد تناول البصل هى:

فوائد تناول البصل على صحة الجسم

1:يحتوى البصل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحماية القلب من الجلطات وتصلب الشرايين.

2:يحتوى البصل على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض العناصر الاخرى التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

3:تناول البصل يعمل على حماية الجسم من الامراض السرطانية المختلفة، حيث يحتوى البصل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والخصائص والمركبات المضادة للأورام.

4:يحتوى السكر على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى نسبة السكر فى الدم.

5:عند الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا ينصح بتناول البصل ، حيث يعمل على علاج البرد وتقوية المناعة وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

6:يحتوى البصل على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على فتح الشهية.

7:يعتبر البصل واحد من أبرز أنواع الخضراوات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.

7:استنشاق قطعة بصل يساعد على وقف نزيف الأنف.

8:يحتوى البصل على نسبة عالية من الفيتامينات وحمض الفوليك وبعض الخصائص الاخرى التى تعمل على النوم والاسترخاء ويعالج الاكتئاب.

9:يحتوى البصل على بعض الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والوقاية من التجاعيد والبقع.

10:يحتوى البصل على بعض الفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا.

 


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