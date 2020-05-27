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غلق وتشميع 11 محلا بدمنهور لمخالفتها قرارات الغلق

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:46 م
غلق وتشميع 11 محلا بدمنهور لمخالفتها قرارات الغلق جانب من الإغلاق
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، لتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التى ينطبق عليها قرار الغلق، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت عن غلق وتشميع  عدد 11 محلا عبارة عن 5 محلات ملابس بشارع الوحدة العربية و2 مقهى بشارع طور سيناء وشارع ساحة الحرية ومغسلة بأرض ادمون، وورشة تصليح سيارات وصالون حلاقة ومحل ستالايت.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التى ينطبق عليها قرار الغلق وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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