اليوم السابع
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غلق ماكدونالدز الهرم واتخاذ إجراء قانونى حيال المسئول عنه لمخالفته إجراءات الوقاية

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:20 م
غلق ماكدونالدز الهرم واتخاذ إجراء قانونى حيال المسئول عنه لمخالفته إجراءات الوقاية غلق ماكدونالدز الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم مطعم ماكدونالدز شارع اللبيني فرع الهرم لوجود زحام بالمحل دون مراعاة للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتم إخلاء المطعم من آى مواطنين بداخله ورفع المعدات وإيداعها مخزن الحي مع اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين .

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وفى السياق قام حي الدقي اليوم، بعمل حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب وحمله مركبات حي الدقي لتطهير الشوارع في حي الدقي الرئيسية والفرعية وخاصة المناطق التي تم رصد فيها حالات ايجابية لفيروس كورونا، كما شن حملة وتم رفع كافة الإشغالات لبعض المحلات التجارية ورصد المخالفات  والعمل علي مواجهتها في الحال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التأكد  من الالتزام الكامل بقرار الحكومة في غلق المحلات في المواعيد المقررة للحظر وخاصا خلال هذه الفترة الحرجة لاعادة الانضباط في نطاق الحي وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 12 دراجات ناريه انتظار اعلي الأرصفة وعدم سداد رسوم ترخيص الدليفري كما تم تحرير 4 مخالفات إلقاء القمامة في الطريق العام وعدم توفير حاوية القمامة المقررة وتم توقيع غرامة 500 جنيه  وفقا لقرار المحافظ علي كل مخالفة كما تم رفع اشغالات متنوعة من مختلف المحلات لاحتلال الأرصفة المخصصة للمشاة وتم ايداع المضبوطات بمخازن الحي.

 
 
 
 

 


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