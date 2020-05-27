اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 07:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"الأسنان": 21 مستشفى عزل خصصت من 10 إلى 15% من الأسرة للفرق الطبية

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 ص
عضو بـ"الأسنان": 21 مستشفى عزل خصصت من 10 إلى 15% من الأسرة للفرق الطبية نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن جميع مستشفيات العزل الخاصة لمرضى فيروس كورونا، خصصت نسبة تتراوح من 10 إلي 15 % من الأسرة لديها، للكادر الطبي المصاب، بإجمالى 21 مستشفي بالمحافظات، مشيرا إلى أنه جارى العمل على وضع آلية للكشف وإجراء مسحات للفرق الطبية المخالطة للمرضى.

وأوضح هيكل، لليوم السابع، إن النقابة العامة لأطباء الأسنان، خصصت رقم 01061551450، لاستقبال بلاغات الإصابة لأطباء الأسنان بفيروس COVID19، من خلال رسائل الواتس آب، مشيرا إلى أنه يتم إرسال الطبيب " الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل/ الشكوي : إشتباه / إيجابي /، ومخالط لإيجابي/ أم مخالط لمخالط، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية خصص رقم 01550003456، لتلقى بلاغات الإصابة لكافة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، من خلال رئاسل الواتس آب أيصا، وإرسال " الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل/ الشكوي : إشتباه / إيجابي /، ومخالط لإيجابي/ أم مخالط لمخالط.

كما أكد الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه لا يوجد طبيب أو طبيبة أسنان أصيب بكورونا، أو وردت معلومات عن أي إصابة لطبيب أسنان، إلا وتم التحرك من خلال لجنة الأزمات بالنقابة العامة، بالتنسيق مع وزارة الصحة أو النقابة الفرعية لحل المشكلة فورا، بالإضافة إلى متابعة الأعضاء المُصابين فيما بعد من باب الدعم النفسي، أو الحصول على حقه المادي المقرر من النقابة للأطباء المصابين، ولفت إلى أنه حفاظا على سرية بيانات المصابين، لم يتم الإعلان عن أية حالة من حالات الإصابة.

 


نقابة اطباء الاسنان

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

تخصيص مستشفيات لعزل الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة