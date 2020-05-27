عضو بـ"الأسنان": 21 مستشفى عزل خصصت من 10 إلى 15% من الأسرة للفرق الطبية

قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن جميع مستشفيات العزل الخاصة لمرضى فيروس كورونا، خصصت نسبة تتراوح من 10 إلي 15 % من الأسرة لديها، للكادر الطبي المصاب، بإجمالى 21 مستشفي بالمحافظات، مشيرا إلى أنه جارى العمل على وضع آلية للكشف وإجراء مسحات للفرق الطبية المخالطة للمرضى.

وأوضح هيكل، لليوم السابع، إن النقابة العامة لأطباء الأسنان، خصصت رقم 01061551450، لاستقبال بلاغات الإصابة لأطباء الأسنان بفيروس COVID19، من خلال رسائل الواتس آب، مشيرا إلى أنه يتم إرسال الطبيب " الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل/ الشكوي : إشتباه / إيجابي /، ومخالط لإيجابي/ أم مخالط لمخالط، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية خصص رقم 01550003456، لتلقى بلاغات الإصابة لكافة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، من خلال رئاسل الواتس آب أيصا، وإرسال " الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل/ الشكوي : إشتباه / إيجابي /، ومخالط لإيجابي/ أم مخالط لمخالط.

كما أكد الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه لا يوجد طبيب أو طبيبة أسنان أصيب بكورونا، أو وردت معلومات عن أي إصابة لطبيب أسنان، إلا وتم التحرك من خلال لجنة الأزمات بالنقابة العامة، بالتنسيق مع وزارة الصحة أو النقابة الفرعية لحل المشكلة فورا، بالإضافة إلى متابعة الأعضاء المُصابين فيما بعد من باب الدعم النفسي، أو الحصول على حقه المادي المقرر من النقابة للأطباء المصابين، ولفت إلى أنه حفاظا على سرية بيانات المصابين، لم يتم الإعلان عن أية حالة من حالات الإصابة.