اليوم السابع
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عاطل يقتل عاملا بسكين لخلافات أسرية بينهما فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:20 م
عاطل يقتل عاملا بسكين لخلافات أسرية بينهما فى شبرا الخيمة جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تعدى عاطل على عامل بسكين مطبخ حتى أراده قتيلا خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه إشارة من مستشفى ناصر العام بوفاه المدعو "ر.ع" 45 عاما ، عامل مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أثر طعنة نافذة بسكين .

 

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ك.ح" عاطل ومقيم دائرة القسم، حيث نشبت مشاجرة بين المتهم وزوج شقيقته، لخلافات أسرية بينهما وأثناء تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة ومناصرة زوج شقيقة المتهم، قام على أثرها المتهم بطعنة بسكين مطبخ أودى بحياته وعلى الفور تم نقله لمستشفى ناصر العام وتوفى فور وصوله، وتم التحفظ على المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين وتم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بالواقعة وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


شبرا الخيمة

أخبار مصر

امن القليوبية

قتل عامل

مديرية أمن القليوبية

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