اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 07:35 م
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طرق تسهل أخذ مسحة من الطفل لاكتشاف عدوى كورونا.. نفس عميق أو إلهائه بلعبة

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 م
طرق تسهل أخذ مسحة من الطفل لاكتشاف عدوى كورونا.. نفس عميق أو إلهائه بلعبة اختبارات المسحة للأطفال
كتبت إيناس البنا

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قد يكون من الصعوبة توقع كيفية إجراء فحص فيروس كورونا فى الأطفال، ولكن نفس إجراءات المسحة المتبعة من الأنف والحنجرة تجرى لأطفال مثل البالغين ولكنها تكون أكثر صعوبة فى الأطفال.
 
ووفقا لتقرير جريدة " theguardian" فأن أى شخص ببريطانيا يبلغ من العمر 5 سنوات وما فوق يعاني من أعراض مؤهل الآن لاختبار فيروس التاجي، حيث تؤكد  وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ببريطانيا أنها غير مناسبة حاليًا للأطفال دون سن الخامسة، ويتضمن الاختبار أخذ مسحة من الأنف والجزء الخلفي من الحلق ، والتي يمكن إجراؤها بواسطة الشخص نفسه أو بواسطة شخص آخر.
 
اختبار كورونا للأطفال فى عمر 5 سنوات
اختبار كورونا للأطفال فى عمر 5 سنوات
من المحتمل أن يكون أخذ المسحات من الأطفال أمرًا صعبًا نظرًا للطابع التدخلي للإجراء، لكن الخبراء يقولون إن المفتاح هو جعلهم يبقون ثابتون قدر الإمكان.
 
من بين الطرق المقترحة لإراحة الأطفال هي جعلهم يعدون  إلى ثلاثة أو يأخذوا نفسًا عميقً، أو يمكنهم أيضًا حمل شيء قد يوفر الراحة مثل لعبة ناعمة أو بطانية مفضلة أو كرة ضغط، وبدلاً من ذلك ، يمكن إعطاؤهم جهاز كمبيوتر لوحي لمشاهدته ، على الرغم من أن اختبار مسحة الأنف ، سيتعين على الطفل أن ينظر لأعلى لذا يجب وضعه فوقه.
 
 
إرشادات NHS هي وضع طرف القطن الخاصة بالمسحة برفق داخل أحد فتحتي الأنف ثم امسحه برفق ، وتكراره على فتحة الأنف الأخرى بنفس المسحة. ليس هناك حاجة للقوة وليس هناك حاجة لدفعها بعيدًا في فتحة الأنف.
 
ينطوي الحصول على المسحة من الحلق على فتح الفم على نطاق واسع ، وإخراج اللسان ومسح الطرف الناعم من المسحة عدة مرات عبر الجزء الخلفي من الحلق ، وتأكد من مسح جوانب القوس حيث تبرز اللوزتين وحاول تجنب مسح اللسان والأسنان. 
 

مسحة الأنف

اختبارات الكشف عن كورونا

كشف كورونا

مسحة الحلق

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