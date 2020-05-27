اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضد مجهول.. "أعضاء بشرية داخل ثلاجة" قصة مقتل مسن وزوجته "بدون جانى"

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص
ضد مجهول.. "أعضاء بشرية داخل ثلاجة" قصة مقتل مسن وزوجته "بدون جانى" جثه - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"قصة لغز الثلاجة"

يمتلئ العالم من حولنا بالكثير من الأسرار والألغاز والأساطير والحكايات الغريبة بعضها قد حُلل والبعض الآخر لم يتوصل أحد إلى فك طلاسمه، ومنها لغز الثلاجة.

 تبدأ القصة فى يوم 23 يونيو لعام 1965 قام ضابطان من شرطة هيوستن فى ولاية تكساس الأمريكية، بزيارة منزل زوجين عجوزين هما فريد وإدوينا روجز (Fred e Edwina Rogers)، وذلك بعد أن اتصل ابن شقيق إدوينا بالشرطة وقال بعدم تمكنه من الاتصال بخالته على الهاتف، وعندما دخل رجال الشرطة إلى المنزل لم يجدوا أى شيء غير عادي، ولكنهم لاحظوا بعض الطعام على الطاولة ولكن تغير الحال عندما قرر أحد الضباط فتح الثلاجة .

قام الضابط تشارلز بولوك بفتح الثلاجة فوجد قطع من اللحم متكدسة على الرفوف فى البداية اعتقد أنها لحم خنزير كانت العائلة قد اشترته ولكنه حينما كان يغلق باب الثلاجة شاهد لاحظ رأسين بشريين داخل الرف الزجاجى كان الرأسان لكل من فريد وإدوينا .

بدأت الشرطة فى التحقيق فى القضية ووجدت أن فريد البالغ من العمر 81 عامًا وإدوينا البالغة من العمر 72 عامًا قد قتلا قبل أسبوعين، وتم وضعهما فى الثلاجة تعرضت إدوينا للضرب بوحشية ثم تلقت رصاصة فى الرأس أما فريد تعرض للضرب بمطرقة على رأسه عدة مرات متتالية، والغريب أن أعضاءه التناسلية كانت قد تم قطعها، وقالت الشرطة أن الجثث قد تم تشويهها فى حمام الطابق العلوى من قبل شخص له دراية بالتشريح، ووجد القليل من الدماء بالمنزل مما دفع المحققون للافتراض أن المكان تم تنظيفه وعثرت الشرطة على منشار ملطخ بالدماء فى غرفة تشارلز ابنهما، ولكن لا توجد علامات تدل على تواجد تشارلز فى مسرح الجريمة .

بعد فتح التحقيق كان المشتبه الأول فيه هو ابن الضحية البالغ من العمر 43 عاما، والمشكلة أنه كان قد اختفى ولم يترك أى أثر يذكر، ووفقًا لسكان الحى فإن تشارلز كان عالم فيزياء تعرض للإيذاء الجسدى والعاطفى من قبل والديه وهو طفل وكان والديه يعيشان فى منزل يمتلكه تشارلز ويدفعان القروض نيابة عنه، والفرضية الأكثر احتمالًا من قتله لهم بسبب أهانتهما المستمرة له، فى عام 1975 أعلن قاض هيوستن أن تشارلز قد مات بشكل قانونى ليتم بيع منزله ومصادرته ولكن بعد المحاكمة ظل المنزل فارغ ليتم هدمه عام 2000، وبناء وحدات سكنية جديدة ولكن شبح العجوزين ظل حول المكان باستمرار وظلت القضية لغز بدون حل إلى اليوم.

 


ضد مجهول

لغز الثلاجة

ذبح عجوز

قتل

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة