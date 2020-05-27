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ضبط 890 ألف نسخة "مطبوع تجاري" بدون تفويض من أصحابها

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:12 م
ضبط 890 ألف نسخة "مطبوع تجاري" بدون تفويض من أصحابها المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات و حماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط مطبعة بالقاهرة بداخلها 890 ألف نسخة مطبوع تجاري، بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

 


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