ضبط 53 قضية تموينية من بينها استيلاء صاحبة مخبز على دقيق مدعم وبيعه بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية صاحبة مستودع دقيق وتقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائها على طن و522 كيلو جرام دقيق بلدى مربوط على البطاقات التموينية من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وقضيتى عدم صرف بون خبز للمواطنين و3 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز و11 قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة بكل أنحاء المديرية من أجل ضمان وصول سلع غذائية مضمونة المصدر للجمهور.