اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بنقادة فى قنا بحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:07 م
ضبط عاطل بنقادة فى قنا بحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على عاطل مقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى. تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بضبط "دردير م ال" السابق اتهامه فى عدة قضايا نصب، ومقيم قرية أسمنت بمركز نقادة حال استقلاله سيارة أجرة بمدخل نقادة الصحراوى وبحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى 85 ألف جنيه. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه الأكبر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه لم يكن يتعمد قتل شقيقه، لكن مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية حول مبلغ لا يتجاوز 1000 جنيه، إلا أن المجني عليه قد بادر بالاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لتوجيه عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض وجده بموقع المشاجرة إلى صدر شقيقه، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا مساء الثلاثاء، بمقتل محمد إسماعيل حسين- ميكانيكي، 42 سنة على يد شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية بينهما، بقرية حاجر جبل قرية " هو " بنجع حمادي بشمال قنا، كما تمكنت المباحث الجنائية من ضبط الجاني ع.إ.ح 35 سنة. تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


قنا

شابو

نقادة

اخبار قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة