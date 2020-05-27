ضبط عاطل بنقادة فى قنا بحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى

قنا - وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على عاطل مقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى. تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بضبط "دردير م ال" السابق اتهامه فى عدة قضايا نصب، ومقيم قرية أسمنت بمركز نقادة حال استقلاله سيارة أجرة بمدخل نقادة الصحراوى وبحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى 85 ألف جنيه. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما أمرت النيابة العامة بدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه الأكبر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه لم يكن يتعمد قتل شقيقه، لكن مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية حول مبلغ لا يتجاوز 1000 جنيه، إلا أن المجني عليه قد بادر بالاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لتوجيه عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض وجده بموقع المشاجرة إلى صدر شقيقه، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا مساء الثلاثاء، بمقتل محمد إسماعيل حسين- ميكانيكي، 42 سنة على يد شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية بينهما، بقرية حاجر جبل قرية " هو " بنجع حمادي بشمال قنا، كما تمكنت المباحث الجنائية من ضبط الجاني ع.إ.ح 35 سنة. تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.