صور وفيديو.. حاكم نيويورك يقرع جرس افتتاح البورصة مع عودة المتعاملين

كتب محمد جمال

قرع حاكم نيويورك أندرو كومو جرس افتتاح بورصة نيويورك اليوم، حيث عاد عدد محدود من المتعاملين إلى قاعة التعاملات والتداول التاريخية للمرة الأولى منذ مارس.

New York Gov. Andrew Cuomo rang the opening bell at the New York Stock Exchange, reopening the trading floor—which was closed for two months due to the coronavirus outbreak. https://t.co/du0Dows6IV pic.twitter.com/1XYjsWSwtu — ABC News (@ABC) May 26, 2020

وقررت بورصة نيويورك، إعادة فتح المبنى الخاص بها بعد شهرين من الإغلاق، و الإبقاء على التداولات الإلكترونية، حيث كانت قد قررت إغلاقه، فى شهر مارس الماضى تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكان وباء فيروس كورونا المستجد شديدا في مدينة نيويورك بشكل خاص، حيث عانت المدينة من حوالي 20 ألف حالة وفاة، أي حوالي خمس إجمالي الوفيات فى الولايات المتحدة.