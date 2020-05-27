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صور وفيديو.. حاكم نيويورك يقرع جرس افتتاح البورصة مع عودة المتعاملين

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:00 ص
صور وفيديو.. حاكم نيويورك يقرع جرس افتتاح البورصة مع عودة المتعاملين حاكم نيويورك أندرو كومو
كتب محمد جمال

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قرع حاكم نيويورك أندرو كومو جرس افتتاح بورصة نيويورك اليوم، حيث عاد عدد محدود من المتعاملين إلى قاعة التعاملات والتداول التاريخية للمرة الأولى منذ مارس. 

 
 
وقررت بورصة نيويورك، إعادة فتح المبنى الخاص بها بعد شهرين من الإغلاق، و الإبقاء على التداولات الإلكترونية، حيث كانت قد قررت إغلاقه، فى شهر مارس الماضى تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 
 
وكان وباء فيروس كورونا المستجد شديدا في مدينة نيويورك بشكل خاص، حيث عانت المدينة من حوالي 20 ألف حالة وفاة، أي حوالي خمس إجمالي الوفيات فى الولايات المتحدة.
 
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات

افتتاح البورصة
افتتاح البورصة

أندرو كومو
أندرو كومو

بدء التعاملات
بدء التعاملات

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك

تحية الكوع
تحية الكوع

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

حاكم نيويورك بالبورصة
حاكم نيويورك بالبورصة

كومو
كومو

 


نيويورك

أمريكا

الولايات المتحدة

بورصة نيويورك

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