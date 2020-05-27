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صور.. وصول رحلة استثنائية تقل 76 مصريا عالقا من ألمانيا لمطار مرسى علم

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:09 ص
صور.. وصول رحلة استثنائية تقل 76 مصريا عالقا من ألمانيا لمطار مرسى علم وصول العالقين بالمانيا لمطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة فرانكفورت الألمانى، تقل على متنها 76 عالقا مصريا بألمانيا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وصول-العالقين-بالمانيا-لمطار-مرسى-علم-(1)
 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة فرانكفورت التى وصلت مساء الثلاثاء، تعد ضمن عدة رحلات وصلت من مطار فرانكفورت بألمانيا، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل عدة رحلات من ألمانيا، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

وصول-العالقين-بالمانيا-لمطار-مرسى-علم-(2)
 

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وصول-العالقين-بالمانيا-لمطار-مرسى-علم-(3)
 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

وصول-العالقين-بالمانيا-لمطار-مرسى-علم-(4)
 

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء السبت الماضى رحلة طيران استثنائية، قادمة من سلطنة عمان، تقل على متنها 165 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.

وصول-العالقين-بالمانيا-لمطار-مرسى-علم-(5)
 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن الرحلة التى وصلت مساء الثلاثاء من العاصمة العمانية مسقط ضمن رحلات العالقين بالخارج التى تصل لمرسى علم، حيث استقبل مطار، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

مطار مرسى علم

الحجر الصحي

مطار فرانكفورت

العالقين بالمانيا

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