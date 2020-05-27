اليوم السابع
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صور.. مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:57 م
صور.. مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى حملة نظافة مكبرة بطريق كورنيش كفر حجازي
الغربية - مصطفى عادل

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شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازي بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينه.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش. كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات ، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وأشغال حى أول وثان المحلة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة مراجيح بمنطقة جلال الدين ومصادرتها وتحرير محضر إشغال لصاحبها، و تحرير محضر اشغال لاحد النباشين ومصادرة عربته امام مدرسه عزت خير ، كما تم ازاله اشغالات الطريق بمناطق العباسي الجديد ، شارع الزار امام البيارة ، ميدان الشون ، كما تم غلق مطعم الاسناوي بشارع الجيش ، وغلق وتشميع 2 مقهي ومصادرة 11 شيشة و 6 كراسي بمنطقه سوق الجملة .

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري ، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع. وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الأربعاء، عن غلق وتشميع 10 محلات ببرما وابيار وكفر الزيات ونواج لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بمدينة طنطا وقرية برما وسبرباي ونواج ومنشأة الاوقاف التابعين لمركز طنطا ، ومدينة كفر الزيات وقرية الدلجمون وابيار التابعين لمركز كفر الزيات، ومدينة بسيون وبعض قري بسيون.

 

مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى (1)
مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى 

 

مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى (2)
مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى (

 

مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى (3)
مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى 

 

مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى (4)
مجلس مدينة المحلة يشن حملة نظافة بطول كورنيش كفر حجازى 

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