صور.. كهرباء جنوب الدلتا: 11737 عملية شحن للعدادات مسبوقة الدفع فى ثالث أيام العيد

أكد المهندس محمد عبد الحكم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة حريصة على استمرار تقديم كل الخدمات للعملاء، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك من انتشار فرق طوارئ للتدخل السريع وحل جميع الأعطال وشحن العدادات مسبوقة الدفع من مقر الشركة .

وأضاف عبد الحكم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة مستمرة فى تقديم خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع بمراكز الشحن التابعة للشركة، بالاضافة إلى العمل على إنهاء جميع الخدمات للعملاء فى أسرع وقت من خلال جاهزية فرق الطوارئ بالشركة لإنهاء أى أعطال قد تحدث خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح عبد الحكم أنه تم إجراء 2617 عملية شحن بداخل مراكز الشحن التابعة للشركة بالإضافة إلى عدد 9120 عملية شحن عن طريق الشحن الخارجى ليصبح إجمالى عدد عمليات الشحن خلال ثالث أيام عيد الفطر عدد 11737 عملية شحن، مؤكدًا استمرار تقديم كل خدمات الشحن بفروع الشركة خلال فترة عيد الفطر وشدد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين والعملاء .