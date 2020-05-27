صور .. فض أسواق واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، عدداً من حملات النظافة ، والتطهير والتعقيم ، ورفع القمامة ، وفض أسواق أسبوعية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الين محافظ كفر الشيخ .

وترأس على سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية ، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة ، وكذا التطهير والتعقيم بالعديد من القرى ، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطرى .

وتابعت المهندسة عايدة ماضى ، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بقرية أبو غنيمة ، بمشاركة شباب المجتمع المدنى ، بالإضافة إلى متابعة التطهير والتعقيم بقرى القصابى ، والملاحة ، وسد خميس ، وتيدا ، والقن ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ، والطب البيطرى ، فضلًا عن متابعة رفع بعض الفروشات بمدخل بركات التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، وذلك أثناء فض سوق قرية كوم الدهب الأسبوعى ، وكذا متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين من الدخول إلى سوق داوود الفقى الأسبوعى ، التابع للوحدة المحلية لقرية الملاحة .

وأشرف اللواء خالد مرسى ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة ، وأشرف المهندس محمد أمام ، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، على أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة ، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية ، الأسبوعية، الماشية " بدائرة المحافظة ، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ

فض الأسواق بكفر الشيخ