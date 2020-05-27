صور .. فض أسواق واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، عدداً من حملات النظافة ، والتطهير والتعقيم ، ورفع القمامة ، وفض أسواق أسبوعية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الين محافظ كفر الشيخ .
وترأس على سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية ، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة ، وكذا التطهير والتعقيم بالعديد من القرى ، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطرى .
وتابعت المهندسة عايدة ماضى ، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بقرية أبو غنيمة ، بمشاركة شباب المجتمع المدنى ، بالإضافة إلى متابعة التطهير والتعقيم بقرى القصابى ، والملاحة ، وسد خميس ، وتيدا ، والقن ، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ، والطب البيطرى ، فضلًا عن متابعة رفع بعض الفروشات بمدخل بركات التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، وذلك أثناء فض سوق قرية كوم الدهب الأسبوعى ، وكذا متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين من الدخول إلى سوق داوود الفقى الأسبوعى ، التابع للوحدة المحلية لقرية الملاحة .
وأشرف اللواء خالد مرسى ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة ، وأشرف المهندس محمد أمام ، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، على أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة ، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية ، الأسبوعية، الماشية " بدائرة المحافظة ، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
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