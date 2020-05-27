صور.. ضبط أشخاص اخترقوا الحظر ونظموا مباراة كرة قدم بملعب شعبى فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحى، حيث قامت وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة المسائية بحملة مسائية مكبرة بنطاق الحى.

وأشار حى العامرية فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق ملعب شعبى وفض تجمعات بأرض عائلة كاتب بعزبة الهجانة خلف قسم شرطة العامرية أول، كما تم ضبط والتحفظ على مكبرات الصوت بالتكاتك والموتسيكلات لمنع الإزعاج بشوارع العامرية.

من جهة أخرى وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، برفع الإشغالات بشارع الجمهورية والبردويل وسوق الغنم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

اخلاء الملعب



حملة بالعامرية



حملة مكبرة



ضبط تجمع بملعب