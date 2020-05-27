اليوم السابع
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صور.. رفع 33 طن مخلفات وقمامة بحى جنوب الأقصر خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:09 ص
صور.. رفع 33 طن مخلفات وقمامة بحى جنوب الأقصر خلال 24 ساعة رفع 33 طن مخلفات قمامة بحى جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملات النظافة المكثفة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة على مدار 24 ساعة منذ صباح يوم الثلاثاء وحتى المساء بمنطقة حي جنوب بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لقطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضارى للحى.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه واصل قطاع النظافة بالحي جهود عمليات رفع المخلفات وتم رفع حوالي 33 طن تقريباً منذ الصباح، وتم إستكمال أعمال النظافة بالحي حتى تمكنت الوردية الليلية من تنفيذ مهام عملها بنجاح لظهور الحى بالمظهر اللائق.

واستهدفت الحملة الشوارع الأتية:- (الجيش بشارع التليفزيون وشارع التليفزيون الرئيسي والصنايع بالعوامية وأخيرا شارع الجولى فيل) وذلك بالوردية الصباحية، وأسفرت تلك الحملة عن رفع 18 طن قمامة، كما إستهدفت الحملة شارع أحمد عرابي ومداخل المدينة والفيروز والتليفزيون بالوردية الليلية وتمكنت من رفع 15 طن، للحفاظ على المظهر الحضارى للحى وجارى العمل.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال إستكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على إستمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الإهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.

وكانت قد تمكنت رئاسة حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحى بالتعاون مع كلا من محمود فهيم وعمر فتحي نائبي رئيس الحى وبالتنسيق مع حملة المعدات، من رفع ما يقرب من 150 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك خلال حملة مكبرة وشاملة متراكمة منذ سنوات طويلة بمنطقة ملاصقة لسور السكة الحديد والمجاورة لمغسلة القطارات بالسواقي والمعروفة باسم منطقة تجمع قمامة عيسى أو (خرابة عيسى) .

جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر
جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر

 

جانب من رفع 33 طن مخلفات قمامة بمنطقة حي جنوب الأقصر خلال 24 ساعة
جانب من رفع 33 طن مخلفات قمامة بمنطقة حي جنوب الأقصر خلال 24 ساعة

 

رفع 33 طن مخلفات قمامة بمنطقة حي جنوب الأقصر
رفع 33 طن مخلفات قمامة بمنطقة حي جنوب الأقصر

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