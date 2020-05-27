صور.. رفع إشغالات سوق عشوائى بالزاوية الحمراء لمواجهة كورونا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء قامت صباح اليوم بإخلاء الباعة الجائلين من سوق شارع جيهان العشوائى وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم الشارع ونقل الباعة لسوق الزاوية الحمراء الحضارى الجديد الذى تم إفتتاحه أوائل الشهر الجارى .

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه الإجراءات تأتى تفعيلًا لتوجه الدولة فى توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفى إطار خطة المحافظة لايجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق .

يذكر أن سوق الزاوية الحمراء الحضارى مقام على مساحة 2275 م وبلغت تكلفة انشائه 7 مليون جنيه ومكون من طابقين ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة و مرتادى السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعى .

ويشرف على السوق شركة أمن لتنظيم العمل به كما وجه محافظ القاهرة بعمل إدارة للاشراف على السوق وعمل الصيانة الدورية له .

والسوق مخصص لأنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن فى الطابق الأول فى حين خصص الطابق الثانى للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة .