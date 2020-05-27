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صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:34 ص
صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل مطار مرسى علم الدولى ، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من باريس، تقل على متنها 136 عالقا مصريا بفرنسا ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة باريس التى وصلت صباح اليوم الاربعاء، تعد ثانى الرحلات التى وصلت من فرنسا ، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل رحلة قادمة من باريس، مؤكدًا أن تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

من جانبه ، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان ، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي ، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء أمس الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة فرانكفورت الألمانى ، تقل على متنها 76 عالقا مصريا بألمانيا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة فرانكفورت التى وصلت مساء الثلاثاء، تعد ضمن عدة رحلات وصلت من مطار فرانكفورت بألمانيا، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل عدة رحلات من ألمانيا، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

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وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم

 

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وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم

 

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وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم

 

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وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم

 

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وصول مصريين من فرنسان لمطار مرسى علم

 


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