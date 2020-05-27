صور.. حملات نظافة وإزالة الإشغالات وتطهير الشوارع بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ليلية لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، ومن أبرزها منطقة جسر السيالة والقرية، بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وأسفل البلدورات، بجانب تفريغ حاويات النظافة، حيث شدد على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، مؤكدا بأن الحملة لاقت استحسان المواطنين ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير الحاويات، وأيضاً إستكمال رش وتطهير شوارع إسنا والأماكن العامة حفاظاً على صحة المواطنين.

وكان قد أعلن رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلقت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية الحلة، والتى أسفرت عن إزالة 62 مخالفة بمساحة ( 11 سهما 4 قراريط 3 فدادين) على أراض زراعية عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسى الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات ورئيس القرية، وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.



حملات نظافة ليلية بشوارع مدينة إسنا



رئيس المدينة خلال متابعة إزالة الإشغالات والتطهير الليلى