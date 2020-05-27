اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 12:08 ص
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صور.. حدائق وشوارع أسوان خالية من المواطنين فى أيام عيد الفطر بسبب كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص
صور.. حدائق وشوارع أسوان خالية من المواطنين فى أيام عيد الفطر بسبب كورونا شوارع أسوان خالية من المارة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تواصل الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات الجادة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفي محافظة أسوان التزام أهالي أسوان فى عيد الفطر المبارك بتعليمات الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تخلي الكثير من أهالي أسوان عن المظاهر والعادات التقليدية وأغلقلت معظم المحال التجارية التزاما بقرارات الحكومة.

وخلت الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمقابر بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان من الزوار، وكذلك  التردد علي أماكن التجمع بالعيد، بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان وشهدت المحافظة فى عيد الفطر المبارك التزام كامل من المواطنين بعدم التجمعات وتفعيلا لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا لمجابهة فرص انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التي تم إقرارها من خلال التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، بالإضافة إلى الانتشار الشرطي بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والتأكيد على غلق الاتجاه الغربى لكورنيش نهر النيل بالمدن السياحية لمنع أى تجمعات، بجانب منع زيارة المقابر، علاوة على غلق المواقف الداخلية والأقاليم، وأيضاً وقف كامل لسيارات واتوبيسات السرفيس والنقل العام بين المدن ومع المحافظات الأخرى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.

ومن جهته اكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تابعت مع الوحدات المحلية والجهات الخدمية الالتزام بعدم إقامة أى ملاهى عشوائية فى الشوارع ومنع تكرار ظاهرة تأجير الموتوسيكلات، بجانب الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة ، علاوة على منع كافة الرحلات النيلية للجزر والكافتيريات والمتنزهات والحدائق غيرها من المقاصد المتوقع حدوث تجمعات بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالوعى الحضاري المستنير الذى ظهر عليه أهالى المحافظة بكافة المراكز والمدن والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، وبالتالي الحد من إنتشار فيروس كورونا.

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