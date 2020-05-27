صور.. جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة شريف حبيب بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات والبحث الجنائى من ضبط 4 محاولات تهريب لمواد مخدرة ممنوع حيازتها او تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسه عبدالمنعم أحمد مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة المكافحة ومباحث المخدرات والبحث الجنائي بالإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 7690456761792الواردة من كندا بإسم م . ط وهو عبارة عن كتالوج بوزن 1 لبره .

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد سعيد و أحمد يسرى وشريف حسين بإدارة الحركة تحت إشراف محمد وحيد مدير إدارة الحركة لفتح الطرد فتبين أن بداخله 140 جرام من جوهر الحشيش المخدر .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس برئاسه سلوى محمد مدير الجمرك إشتبه ياسر شاهين مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 3917431611146 الوارد من الشارقة على الخطوط الجوية الإماراتية بإسم و . ع ومشمولها عبارة عن ملابس .

وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد من السيد محمد ومحمود أحمد مأمورى الحركة وياسر شاهين مدير التعريفة ومحمد رشدى رئيس الوردية تحت إشراف جون جميل مدير إدارة الحركة فتبين وجود أكياس بها 240 جرام من نبات أخضر ذو رائحة نفاذة ( نبات الماريجوانا المخدر ) .

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الوارة بجمرك D H L برئاسه عبير السيد مدير الجمرك تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 4168698096 وهو عبارة عن فلتر بوزن 6.1 ليبره وارد من كندا بإسم ح . ا . ا

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عبدالعزيز رئيس الوردية ومحمد شعبان وشريف أبوزيد مأمور الحركة وياسر شوكت وعبدالتواب سعد رئيسى قسم التعريفة لمعاينة الطرد فتبين أن بداخله 2 لفافة بها 500 جرام من الماريجونا المخدر .

وفى المحاولة الرابعة وفى جمرك D H L أيضا تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 1303697461 وهو عبارة عن أكياس مأكولات بوزن 3 ليبره وارد من البحرين بإسم ع . ف وهو عبارة عن أكياس مأكولات وشيكولاته بوزن 3 ليبره وارد من البحرين بإسم ع . ف

وبالمعاينة الفعلية للطرد من نفس اللجنة تبين أن بداخله لفافة بها 30 جرام من عشب أخضر اللون ذو رائحة نفاذة يشتبه أن تكون مخدر الماريجوانا .

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة



















