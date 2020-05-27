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صور.. تشميع ناد خاص بالزقازيق لمخالفة تعليمات الحظر

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:59 م
صور.. تشميع ناد خاص بالزقازيق لمخالفة تعليمات الحظر
الشرقية - إيمان مهنى

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شمعت رئاسة مركز الزقازيق ناديا خاصا بعد رصد تجمع عدد من المواطنين فيه بالمخالفة للقانون. وكانت رئاسة المركز رصدت ناديا صحيا عبارة عن حمام سباحة وكوفى شوب ومطعم داخل سور على طريق الزقازيق بلبيس بردين ووجود تجمعات داخل المكان على الفور توجهت لجنه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم تشميع وغلق المكان بإشراف نائبى رئيس المركز شعبان أبو الفتوح والمحاسب خالد أمين جمعة .

كانت تعليمات صدرت بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وأكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

تشميع ناد (1)
تشميع ناد (1)

 

تشميع ناد (2)
تشميع ناد (2)

 

تشميع ناد (3)
تشميع ناد (3)

 


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