اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "تربية المنوفية" تواصل عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:51 م
صور.. "تربية المنوفية" تواصل عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، يرافقة خميس خطاب مدير المتابعة بالكلية أعمال النظافة والتطهير ورش مواد معقمة ومطهرة طبقا لتوجيهات وزارة الصحة والطب الوقائي.يأتى ذلك تحت  رعاية وتوجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

 

ياتى ذلك فى إطار إستعدادات كلية التربية جامعة المنوفية للعودة للعمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك  وللظروف التى تمر بها البلاد ،وحرصآ علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

 

 كما قام العمال بتقليم أحواض الزينة والأشجار بالكلية وكذا تطهير مسجد الكلية. جدير بالذكر أن الكلية تقوم بتلك الأعمال بصفة مستمرة وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحتة.

 

وتقدم  عميد الكلية بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل الرائع وعلى رأسهم معاون الكلية و رئيس العمال  والعاملين الذين قاموا بهذا الجهد المميز.

تعقيم (1)
 
تعقيم (2)
 
تعقيم (3)

تربية المنوفية

عمليات

التعقيم

التطهير

الوقاية

فيروس كورونا

جامعة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة