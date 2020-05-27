صور.. "تربية المنوفية" تواصل عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

المنوفية - محمود شاكر

تابع الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، يرافقة خميس خطاب مدير المتابعة بالكلية أعمال النظافة والتطهير ورش مواد معقمة ومطهرة طبقا لتوجيهات وزارة الصحة والطب الوقائي.يأتى ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

ياتى ذلك فى إطار إستعدادات كلية التربية جامعة المنوفية للعودة للعمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك وللظروف التى تمر بها البلاد ،وحرصآ علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

كما قام العمال بتقليم أحواض الزينة والأشجار بالكلية وكذا تطهير مسجد الكلية. جدير بالذكر أن الكلية تقوم بتلك الأعمال بصفة مستمرة وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحتة.

وتقدم عميد الكلية بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل الرائع وعلى رأسهم معاون الكلية و رئيس العمال والعاملين الذين قاموا بهذا الجهد المميز.