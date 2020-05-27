صور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بقليوب

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بمنزل بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل بشارع الجبالي، خلف نادي باريس.

انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق منزلين بمدينة الخانكة، حيث اشتعلت النيران ببعض مخلفات بقطعة أرض مستغلة لتخزين أنابيب البوتاجاز، وامتدت النيران إلى منزلين من طابق واحد وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من الرائد اسلام عبدالحكيم رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم مستغلة لتخزين أنابيب البوتاجاز.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتبين أن الحريق شب ببعض مخلفات بتلك قطعة الأرض وامتد إلى منزلين بجوارها وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.