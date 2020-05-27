"صحة الشرقية" تكرم الفريق الثانى من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بالزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفريق الثانى من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بالزقازيق، والمخصصة من مديرية التضامن الاجتماعي، لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والذى أدى مهمته الوطنية على الوجه الأمثل لمدة 14يوما متواصلة على مدار الساعة، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليعود بعد ذلك إلى استكمال الخدمة الطبية للمرضى داخل كتيبته بمستشفى الإبراهيمية المركزي، بعد قضاء فترة العزل المنزلى لمدة 14 يوما.

وفى جو مليئ بالسعادة ممزوج بكل معانى الإخلاص والتضحية والفداء، قدم وكيل الوزارة أسمى آيات الشكر والإعزاز للجيش الأبيض، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وقام بتسليمهم شهادات التقدير، وباقات من الورود، تكريماً لهم على المجهود البطولى المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، تثمينا لدورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية فى تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني، وتركهم أسرهم ومنازلهم خاصة فى أيام عيد الفطر المبارك، لتأدية مهام عملهم ضمن الصفوف الأولى لمعالجة أبناء الوطن من هذا الوباء، مشيداً ببسالة أبطال الفريق الطبي، ومؤكداً بأن أى تكريم لهم لا يوفيهم حقهم، مشيراً إلى أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية والرحمة فى آن واحد، ويفعلون ما بوسعهم فى سبيل معالجة المرضى للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

شارك فى حفل التكريم بدرية عبدالصبور نقيب التمريض بالشرقية ومدير إدارة التمريض بالمديرية، الدكتور حازم مباشر مدير مستشفى العزل ومدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتور سيد عبد السلام مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة تسليم العمل للفريق الثالث من الجيش الأبيض بمستشفى العزل بالزقازيق، والقادم من كتيبة مستشفى الصوفية المركزي، مضيفاً بأنه تم خروج 97 حالة حتى الآن بعد تماثلها للشفاء تماماً بالمستشفى، فى أقل من شهر بنسبة شفاء تخطت 53% هذا بالإضافة إلى تحسن حالات أخرى بالمستشفى، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وفى نهاية حفل التكريم أعرب الفريق الثانى للجيش الأبيض عن سعادته البالغة فى المشاركة فى هذه المهمة القومية، وعلى إستعداد تام لتقديم المزيد والمزيد من الجهد المتواصل والعطاء المستمر لخدمة الوطن والمواطنين على أرض مصرنا الغالية.