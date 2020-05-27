سوريا.. إقامة صلوات الجماعة بالمساجد مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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أقيمت اليوم صلوات الجماعة بكل المساجد في سورية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بعد أن علقت إقامتها في مارس المنصرم ضمن إجراءات التصدي للفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا":" أكد مدير الجامع الأموي بدمشق عصام سكر في تصريح لسانا، أن لجان المساجد تقوم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث تقوم بتعقيم المساجد قبل وبعد كل صلاة إضافة إلى الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على اللجان من قبل وزارة الأوقاف.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا كما كانت الوزارة أعادت السماح بأداء صلاة الجمعة في الثامن من الشهر الجاري.