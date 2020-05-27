سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

قال محمد على محمد 49 سنة، وشهرته "كاشريلا"، حاصل على دبلوم صناعى، سائق مقيم ببنى سويف، والذى أعاد حقيبة بها مليون جنيه إلى صاحبها: "إن الرزق بركة مش عدد والأمانة كنز لا يفنى أنا علمت ولادى يكونوا أمناء لذلك ابنى الصغير لما بيلاقى حاجة فى الشارع بيجيبهالى".

وأضاف محمد على لـ"اليوم السابع": عندما جاء صاحب الحقيبة إلى بنى سويف وتسلمها وفتحها وجد محتوياتها كما هى وشكرنى ورفضت أخذ النسبة القانونية والتى أحلها الشرع ولكنه أصر على منح ابنى 500 جنيه عدية بمناسبة عيد الفطر فوافقت وسبحان الله "المبلغ ده لسة بصرف منه ومخلصش ووضع الله البركة فيه".

وعن حكاية رده للحقيبة قال محمد على: أعمل سائق أتوبيس رحلات منذ 20 عاما وكلفنى مالك شركتنا التى تعاقدت مع المحافظة، بنقل العائدين من الخارج اعقب انتهاء فترة عزلهم بالمدينة الجامعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، إلى موقف ركاب المنيب ليعودوا إلى محافظاتهم وتحركت بالسيارة فى الثانية ظهرا آخر أيام شهر رمضان المعظم ومعى 35 راكبا بأمتعتهم ووصلنا المنيب قبل موعد الإفطار بقليل، وذهبت إلى منزل أحد أقاربى بالمعادى وتناولت معه الإفطار، وفى طريق عودتى إلى بنى سويف وعند مدخل الطريق الصحراوى الشرقى فوجئت باتصال هاتفى من أحد أصدقائى ويعمل فرد أمن بعزل المدينة الجامعية يخبرنى بوجود حقيبة لأحد الأشخاص تركها بالأتوبيس واتصل به، فأخبرته أننى سأبحث عنها، وبعد عشر دقائق فوجئت باتصال آخر علمت من حديثه أنه مقيم بكفر الشيخ وهو صاحب الحقيبة وأخبرنى أن ما بداخلها "شقى عمره وتعبه فى أبوظبى سنين" وطالبته بالهدوء والتماسك وأخبرته أننى سأبحث عنها داخل الأتوبيس، مطالبًا بإمهالى خمس دقائق، وأغلقت التليفون ووجدت الحقيبة فوجدتها على أحد أرفف الحقائب الصغيرة".

وواصل السائق حديثه قائلا: اتصلت بصاحب الحقيبة واتفقنا على أن يأتى إلى بنى سويف لاستلامها، وبالفعل وصل برفقة أحد أصدقائه صباح اليوم التالى واستقبلته على ناصية الشارع الذى أقيم به وعرضت عليه الذهاب إلى المنزل حتى يستريح من عناء السفر ويحصل على واجب الضيافة، لكنه رفض فاتصلت بابنى ليأتى بالحقيبة من المنزل وتسلمها كما هى بعد مراجعته لمحتوياتها وشكرنى كثيرا، قبل مغادرته عائدا بسيارته إلى كفر الشيخ.