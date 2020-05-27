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زى النهاردة.. مد أجل الحكم على بديع وقيادات الإخوان بأحداث عنف البحر الأعظم

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:32 م
زى النهاردة.. مد أجل الحكم على بديع وقيادات الإخوان بأحداث عنف البحر الأعظم محمد بديع
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ سنتين وبالتحديد يوم 27 مايو 2018، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قررت مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لـ29 يوليو من ذات العام.

وعقدت الجلسة وقتها برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

يذكر أن المحكمة عاقبت المتهمين فى هذه القضية بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.


احداث البحر الاعظم

محاكمة بديع باحداث البحر الاعظم

قيادات الاخوان باحداث البحر الاعظم

جنايات القاهرة

المستشار حسين قنديل

اخبار الحوادث

محاكم مصر

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