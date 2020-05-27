رويترز: الصحة العالمية طلبت رسميا من إندونسيا وقف استخدام هيدروكسى كلوروكين

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن قيام منظمة الصحة العالمية بإبلاغ إندونيسيا المدافعة الرئيسية عن هيدروكسي كلوروكين بالتوقف عن استخدام بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على المرضى وذلك بعد قرار المنظمة بوقف استخدام العقار.

ووفقا لتقرير رويترز فإن أي قرار تتخذه إندونيسيا بوقف استخدام الأدوية، الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين ، في مرضى فيروسات التاجية سيكون بمثابة تحول عالمي كبير بعيدًا عن العلاج الذي تم الترويج له منذ شهور من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

طلبت إندونيسيا ، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، من الأطباء استخدام الأدوية لعلاج جميع مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى شديدة، وزادت البلاد الإنتاج منذ مارس ، حيث منحت عشرين ترخيصًا للشركات المصنعة المحلية التي أنتجت ملايين الجرعات.

وأوضح تقرير "رويترز" أن منظمة الصحة العالمية أرسلت إخطارًا إلى وزارة الصحة الإندونيسية ينصح فيها بوقف استخدام الهيدروكسى كلوروكين في علاج مرضى كورونا، وأكدت إيرلينا برهان ، وهي طبيبة ساعدت في صياغة إرشادات علاج فيروسات التاجية كعضو في الجمعية الإندونيسية لأطباء أمراض الرئة ، أن الجمعية تلقت أيضًا نصيحة جديدة من منظمة الصحة العالمية لتعليق استخدام الدواء ،وحتى الأن ولم يرد متحدث باسم بعثة منظمة الصحة العالمية في إندونيسيا على الفور على طلب للتعليق.

نشرت مجلة لانسيت الطبية الأسبوع الماضي الدراسة الأكثر شمولًا حتى الآن عن الأدوية ، والتي وجدت أن مرضى فيروس التاجي الذين وصفوها لهم كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات إيقاع القلب وأكثر عرضة للوفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت استخدام هيدروكسي كلوروكين لمرضى فيروس كورونا في تجربة سريرية عالمية ونصحت بعدم استخدام أدوية الملاريا لفيروس كورونا خارج هذه التجارب.

وقد وصف ترامب هيدروكسي كلوروكين لعدة أشهر كعلاج محتمل أو علاج وقائي للفيروس التاجي ، وقال إنه يتناوله بنفسه لمنع العدوى، ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الاندونسية تم إعداده للبرلمان ، كانت الشركات الإندونيسية في طريقها لإنتاج 15.4 مليون جرعة من الدواء بين أبريل ومايو.

نشرت وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية COVID-19 "Informatorium" الذي تضمن إرشادات جرعات تفصيلية لاستخدام الأدوية للمرضى البالغين والمصابين بالفيروس التاجي الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة.

توصي الإرشادات ، التي تتضمن تحذيرات بشأن مضاعفات القلب المحتملة ، باستخدامها جنبًا إلى جنب مع المضادات الحيوية أزيثروميسين ، وهو مزيج تظهر بعض الدراسات أنه يزيد من خطر اضطرابات ضربات القلب.

وأوضحت ايرلينا برهان إن الكلوروكين والأزيثروميسين يستخدمان بشكل روتيني ومن الصعب معرفة ما إذا كان الكلوروكين يزيد من معدل الوفيات بين مرضى الفيروس التاجي ، حيث لم يتم التحقق من أي روابط.

وقال ستيفين نيسن ، طبيب القلب والرئيس الأكاديمي لمعهد ميلر فاميلي هارت لأوعية القلب والصدر في كليفلاند كلينيك ، إنه فوجئ من أن السلطات الإندونيسية أوصت باستخدام الأدوية على نطاق واسع، قائلا" نحن نعلم أن هذه الأدوية تنتج آثارًا جانبية نادرة ولكنها خطيرة جدًا وقد تؤدي إلى الوفاة ، وهي اضطراب في ضربات القلب يصعب علاجه".