اليوم السابع
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رئيس مدينة جمصة: ردم البرك بتقسيم 15 مايو وخطط لتطوير ورفع كفاءة المدينة

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:28 م
رئيس مدينة جمصة: ردم البرك بتقسيم 15 مايو وخطط لتطوير ورفع كفاءة المدينة جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب

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عقد المحاسب محمد عبدالباقى رئيس مدينه جمصة، اجتماعا تنسيقيا ببعض أهالى منطقة تقسيم 15 مايو بجمصة، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام رئاسه المدينه ، حضره كل من أحمد عرفه نائب رئيس مدينه جمصه، وهلال عبدالغنى رئيس جهاز تقسيم 15 مايو بجمصة .

وبدأ الاجتماع بتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمه الأسلاميه بالخير واليمن والبركات .

وأكد رئيس المدينه خلال الأجتماع بأن العمل متواصل ومستمر ، ومتابعة ردم البرك بتقسيم 15 مايو ، وخلق متنزهات وأسواق لخدمه المنطقه مكان البرك ، ورفع كفاءة بعض الطرق ومداخل المدينه وتقسيم 15مايو  .  

كما أكد على ضرورة بذل أقصى جهد فى أعمال الحدائق العامه بالمدينة وتسوية الرمال على الشاطيء ورفع مستوى النظافة بالكورنيش، والانتهاء من خطة استقبال موسم الصيف بشكل حضارى لائق بمدينه جمصه، لحين صدور قرار بفتح الشواطئ ، والسعى لتقديم أداء جيد بكافة الخدمات ، والقضاء على كافه السلبيات بالمدينه وتقسيم 15مايو ، ورفع درجات الأستعداد القصوى لأستقبال زوار المدينة خلال موسم الصيف ، بعد صدور قرار بفتح الشواطئ والمدينه للزوار. وصرح فى نهايه الأجتماع بأن هناك خطط قريبه المدى وخطط متوسطه المدي، وخطط بعيدة المدى تتم بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من شأنها تطوير ورفع كفاءة مدينه جمصه ، لتكون مدينه سياحيه من الطراز الأول ، حفظ الله مصر وشعبها ورفع عنها البلاء والوباء.


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