دائرة الأوقاف الفلسطينية: فتح المسجد الأقصى للمصلين الأحد المقبل

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى مدينة القدس اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".
وأكدت دائرة الأوقاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.
دائرة الأوقاف الفلسطينية: فتح المسجد الأقصى للمصلين الأحد المقبلالأربعاء، 27 مايو 2020 11:57 ص
المسجد الأقصى - أرشيفية
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أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى مدينة القدس اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".
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